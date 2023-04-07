مصطفي غريب يطمئن متابعي الكبير أوي الجزء السابع: العترة راجع تاني

أعرب الفنان مصطفي غريب عن سعادته بردود الفعل علي شخصية العترة والتي يجسدها خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي.

وقال مصطفي غريب لـ«الوطن»: سعيد جدا من ردود فعل الجمهور على دور العترة في مسلسل الكبير أوي وإن شاء الله راجع مرة أخرى، وحاليا الأستاذ محمد محمود منور الحلقات وقدمها بشكل رائع.

وأضاف مصطفي غريب: أجواء تصويرالمسلسل كانت ممتعة جدا، ولم نشعر بأي توتر ولا شد أثناء التصوير، وبالنسبة لشخصية العترة عملت صدى كبير جدا مع الجمهور بطريقة فاجأتني، وأنا ماشي في الشارع الناس بتناديني العترة.

أبطال مسلسل الكبير أوي

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي وهشام اسماعيل وبيومي فؤاد ومصطفي غريب ورحمة أحمد فرج، كما ضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن كان آخرهم الفنان حمزة العيلي ومحمد محمود وسبقهم الفنان أحمد السقا وعلاء مرسي ولورديانا.