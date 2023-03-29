مسلسل الكبير اوي الحلقة 6.. «الكبير يبدأ رحلة البحث عن مربوحة»

شهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2023، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، العديد من الأحداث الكوميدية والشيقة، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأحداث في الحلقة 6.

أبرز أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7

اصحب الكبير أوي، مربوحة إلى السينما في أحد المولات بعد برج القاهرة وكورنيش النيل، وفي مشهد كوميدي تصرخ بصوت عالٍ بعد مشاهدتها فيلم 3D، وتعيد مربوحة ذكرياتها مع الأطقم والليكرا بعد مشاهدتها أحد المحلات في المول.

يظهر علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 6 ويحاول خطف مربوحة ويقنعها أنّه صاحب محلات أطقم، وتذهب مربوحة مع «عم فخري» وتكتشف في النهاية أنّه يعاني من مرض نفسي معتقدا أنّها ابنته رباب، بعدها يبدأ الكبير البحث عن مربوحة من خلال تفريغ كاميرات المول ليكتشف اختطافها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، الذين شاركوا أحمد مكي النجاح في أجزاء المسلسل السابقة، أبرزهم بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.