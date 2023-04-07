ما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل؟.. «الإفتاء» تجيب

أيام قليلة تفصلنا عن حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، وهي خير ليالي الشهر المبارك، ويحرص العديد من المسلمين خلال هذه الفترة على الاجتهاد في عبادة الله عز وجل، ومع اقتراب حلول هذه الأيام المباركة، زادت التساؤلات حول الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

وأوضحت دار «الإفتاء» في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، إذ قالت إنّ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وإذا صلى الشخص العشاء ونام ثم استيقظ فهذا يسمى تهجدًا.

وعن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أوضحت «الإفتاء» أنّ التهجد يقع ضمن قيام الليل، ولكن أخص منه فيكون بعد النوم، كما أن أفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث.

الفرق بين التهجد وقيام الليل

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أنّ ما يميز صلاة التهجد عن قيام الليل، هو أنّ هذه الصلاة تكون بعد أن ينام العبد نومة يسيرة، ويعدها يقوم للتهجد في منتصف الليل.

وقالت الإفتاء عن الفرق بين التهجد وقيام الليل، إّن المسلم في التهجد يصلي ركعتين خفيفتين في منتصف الليل بعد أن يكون نام نومة يسيرة ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».