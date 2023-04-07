أستاذ فقه بالأزهر على قناة الناس: أعظم مهنة أو وظيفة للمرأة أن تكون ربة منزل

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن أعظم مهنة أو وظيفة للمرأة أن تكون ربة منزل، لافتًا إلى أن ربة المنزل هي التي تعد الطبيب والمهندس والشهيد الذي يدافع عن الوطن، معتبرًا أنها أيقونة النجاح في المجتمع بأكمله.

وظيفتها في البيت وخدمتها لزوجها وأبنائها من أعظم القربات عند الله

وأوضح تمام، خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلا في برنامج «حواء» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن ربة المنزل تعد السحور والإفطار لأسرتها سواء كانت عاملة أو غير عاملة، لافتًا إلى أنهم يشتكون أحيانًا من الوقوف في المطبخ وعدم تمكنهم من صلاة القيام في المسجد، مؤكدًا أن الله أكرمهم بثواب عظيم وهي وظيفتها في البيت وخدمتها لزوجها وأبنائها من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى.

المرأة تعين الصائم على الإفطار وتحصل على ثواب إفطار الصائم

وأشار تمام إلى أن المرأة تحصل على ثواب عظيم بسبب قيامها بأعمال المنزل لأنها تعين الصائم على الإفطار وتحصل على ثواب إفطار الصائم وتدخل السرور على قلب من معها في البيت، مشددًا على أن ذلك من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى.