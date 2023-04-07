علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ البهتيمي قرأ في القدس

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، أن القارئ الراحل الشيخ كامل يوسف البهتيمي حاول الالتحاق بالأزهر الشريف ولكنه لم يستكمل دراسته بسبب غيابه الكثير عن الأزهر، لافتًا إلى أنه كان يتغيب من أجل أن يذهب خلف القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود ليستمع لهما ويتعرف على السكتات والبدايات ليتعلم منهما بالممارسة.

الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلقى دعوة للقراءة في القدس

وأوضح جمعة خلال لقائه مع برنامج «مصر دولة التلاوة» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل ويُذاع عبر فضائية «الناس»، أن الشيخ كامل يوسف البهتيمي قضى لياليه طوافاً ووصفه بأنه القارئ الطواف الذي رأى الأساطين الموجودين في الساحة.

ولفت إلى أن الشيخ محمد الصيفي نصح البهتيمي بالتقدم لطلب الانضمام للإذاعة ولكنه خاف وتراجع، مشيرًا إلى أن الشيخ علي حزين قال له «إنت فلتة وأنا بأمرك إنك تقدم».

وأشار جمعة إلى أن الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلقى دعوة للقراءة في القدس وذهب بالفعل وقرأ هناك وأدى أداء حسنًا في حياته كلها.