أستاذ فقه يشرح معنى كلمة حواء عبر قناة «الناس»: شديدة النضارة والجمال

كشف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف عن معنى كلمة «حواء» في اللغة العربية، لافتًا إلى أنه منها هو شدة النضارة والجمال والنمو، مثلما كانت صفات السيدة حواء عليها السلام، وحواء كذلك في اللغة تعني الاستحواذ على الشيء.

هي أساس البشر

وأشار خلال لقائه في الحلقة الأولى من برنامج «حواء» المذاع عبر فضائية «الناس» أن السيدة حواء هي أول امرأة في التاريخ، وهي أم نسل وذرية آدم عليه السلام ووصفها بأنها أساس البشر، لافتًا إلى أن تزيد عن نصف المجتمع لأن بدونها لن يكون هناك مجتمع، مؤكدًا أن أول تكريم للمرأة هو أن جعل رحمها مكانًا لخروج نسل آدم عليه السلام.

سيدنا آدم استوحش وجوده في الجنة وحيدًا

وذكر تمام حديث عن أحد الصحابة والذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن سيدنا آدم استوحش وجوده في الجنة وحيدًا ونام وحينما استيقظ وجد امرأة بجانبه وسألها من أنتي قالت أنا امرأة وسألها لما خلقتي قالت لتسكن إلي مستشهدًا بقوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».