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وزير الدفاع القبرصي يقترح تدريب الأوكرانيين على إزالة الألغام

كتب:

أ ش أ
09:05 م | الجمعة 07 أبريل 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

اقترحت قبرص مساعدة أوكرانيا في التدريب الفني على مناطق إزالة الألغام كجزء من مساعدتها الإنسانية، وفق وزير الدفاع القبرصي ميخاليس جورجالاس.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الذي يزور قبرص اليوم، سيتفقد المناطق التي من المتوقع أن يتم فيها التدريب.

وقال وزير الدفاع القبرصي: سنستضيف أفرادا يتعاملون مع إزالة وكشف الألغام.

وزير الدفاع الأوكراني يتفقد مواقع التدريب 

وذكرت صحيفة بوليتيس، أن مجموعة من 18 ضابطا أوكرانيا ستكون في قبرص للتدريب خلال الأسبوع الأخير من أبريل.

يذكر أيضا أنه خلال زيارة ريزنيكوف إلى اليونان أمس، أعلن الجانب اليوناني استعداده لنقل مجموعة أخرى من مركبات المشاة القتالية وطلقات المدفعية والذخيرة للأسلحة الصغيرة إلى أوكرانيا.

 

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