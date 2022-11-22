إنقاذ حياة طفل عامين ببنها الجامعي: «انحشرت في حنجرته سوداني»

تمكن فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين إثر ابتلاعه بواقي سوداني أدت لصعوبة للتنفس وإصابته بشرقة بعدما استقرت في الشعبتين الهوائيتين الخاصتين به وجرى استخراجها بجراحة منظار، حيث تعد المستشفى رائدة في مثل هذه الحالات وسبق إنقاذ حالات مماثلة أكثر من مرة في جراحات عاجلة لفريق طبي متخصص بالمستشفى.

تفاصيل إنقاذ حياة طفل ببنها الجامعي

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفى، في بيان له أنه جرى اليوم إجراء عملية طارئة منظار شعب هوائية صلب لطفل يبلغ من العمر عامين، حضر لقسم جراحة الصدر والقلب بشكوى من أهله بأنه أصيب بشرقة بسبب ابتلاع بواقي سوداني أدت لزرقان بالجسم واختناق منذ يومين.

وأشار «الدخاخني»، إلى أنه فور حجز الطفل بمستشفى بنها الجامعي، جرى تجهيزه للعمليات وتم استخراج قطعتين كبيرتين من بواقي السوداني كل قطعة كانت منحشرة في القصبتين الهوائيتين اليمنى واليسرى وأدت لانقطاع النفس نهائي.

تحسن حالة طفل ابتلع حبة سوداني في الصدر

وأشار مدير مستشفى جامعة بنها، إلى أن المريض خرج بسلامة الله لمنزله موضحا أنه أجرى المنظار الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر بمعاونة الدكتورة دينا عفيفي والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين سارة نبيل وفاطمة محمود ومدرس مساعد التخدير الدكتور أسماء فتح البابو من تمريض العمليات مس أنسام ومستر محمد حجاج.

وحذر الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي الأهالي من خطورة مثل هذه الحالات وطالبهم بمراقبة الأطفال في مثل هذا السن الذي يكثر فيه التعرض لمثل هذه الحوادث التي قد تودي بحياة الطفل في حالة عدم الانتباه أو انسداد مجرى الهواء، مشيرًا إلى أنه سبق إنقاذ حياة عشرات الأطفال بالمستشفى من مثل هذه الحالات جراء ابتلاع السوداني واللب وأجزاء من الألعاب وغيرها من الأجسام الصلبة غير المناسبة للبيع في السن المبكرة للأطفال.