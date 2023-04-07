«الإسكان» بمدينة دمياط الجديدة توفر 3000 شقة بتكلفة 828 مليون جنيه

تنفذ وزارة الإسكان بمدينة دمياط الجديدة العديد من المشروعات السكنية تخطت تكلفتها ووفقا لوزارة الإسكان 828 مليون جنيه، وتم خلالها تنفيذ 3000 وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان والمدن الجديدة لتوفير سكن ملائم لـ13500 نسمة يضم بينها 20 مبنى خدميا ما بين سوق ووحدات صحية ومدارس وحضانات وملاعب كرة قدم خماسي وورش.

تعددت مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة ما بين مشروعات جنة مصر ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة وجميعها تم البدء بها وبعضها تم دفع مقدمات الحجز.

الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة

الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة ضم عدة مشروعات يمكن للمواطنين حجز الوحدات السكنية بها، ووضع للحجز شروطا عامة لمختلف المشروعات وشروطا خاصة بأحد المشروعات والتي تخصص فئة محددة لحجز الوحدات السكنية سواء تحديد بدخل محدد أو أهالى نطاق جغرافى محدد.

شروط الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة

وحدد الإسكان الاجتماعي الشروط العامة لحجز الوحدات السكنية وهي..

أن يقر المشتري بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المذكورة عن الوحدة السكنية قبل الحجز ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز يتم بعد سداد مقدم الحجز الذى يعد بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط المعلنة، وأن ايكون المواطن المتقدم لحجز وحدات دار مصر شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يكون حاصل على جنسية أخرى ,ان ألا يكون قد تقدم إلى حجز وحدات سكنية باى من مشروعات الإسكان من قبل، على ألا يحق للاسرة الواحدة أيضا أن تتقدم سوى لحجز وحدة سكنية واحدة.

وألا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة وأن يلتزم بتسديد الأقساط مع تقديم مفردات مرتب أن وجد أو إصال تسديد المقدم، فضلا عن طباعة برينت تأمينات، ويكون التقديم وسداد الرسوم عبر أحد البنوك القومية " بنك مصر، البنك الأهلى ، بنك القاهرة"

مساحات وحدات الإسكان بدمياط

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة من 70 مترا ويحدد السعر وفقا للمشروع ومساحة الوحدة السكنية ويتم السداد بدفع مقدم جدية حجز ثم يتم تقسط الباقى على أقساط محددة المدة.

سداد رسوم وحدات الإسكان بدمياط الجديدة

حيث حدد الإسكان الإجتماعى لحاجزى وحدات سكنية بمدينة دمياط الجديدة موعد لاستكمال مقدم حجز الوحدات السكنية بمشروعات جنة مصرو دار مصر و سكن مصر و الإسكان المتميزبمدينة دمياط الجديدة طبقا لكراسات الشروط حتى يوم الخميس .