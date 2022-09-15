طرح 264 وحدة إسكان اجتماعي في دمياط.. لـ«منخفضي ومتوسطي الدخل»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل داخل محافظة دمياط.

وقال المهندس عاطف زهران مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة دمياط لـ«الوطن»، أن الوحدات المطروحة بإعلان الوزارة تقع بمنطقة تل وردة بقرة شطا التابعة لمركز ومدينة دمياط، بمساحة 90 مترًا، بتقسيم ثلاث غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب، بعدد 11 عمارة سكنية بإجمالي 264 وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع «سكن لكل المصريين» بتل وردة بشطا بـ11 عمارة سكنية من إجمالي 44 عمارة للمشروع بمراحله المختلفة.

واكد «زهران» أن الأعمال الإنشائية مستمرة بالموقع ووصلت نسبة نسبة الإنجاز 20%، ووصلت الانشاءات بالعمارات السكنية للدور الثاني علوي.

التقديم للوحدات السكنية

يُذكر أن التقديم للوحدات السكنية يتم عبر شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، الذي يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل و15% لوحدات متوسطي الدخل والمصروفات الإدارية، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة داخل مدينة دمياط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

بينما يمكن للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، التقديم بداية من الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022.

أسعار الوحدات السكنية

وتتراوح أسعار الوحدات المطروحة وفقًا لمي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما بين 194 و310 آلاف جنيه، منها مقدم جدية حجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.