حقيقة الصورة المتداولة لعمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني.. «كانت من 4 سنين»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم عمرو دياب تحت عنوان «الهضبة يستقبل المعزين في وفاة والد دينا الشربيني بمسجد فاطمة الشربتلي».

وأثارت الصور جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبحث تبين عدم صحتها، وأن عمرو دياب لم يحضر عزاء والد دينا الشربيني، أمس الجمعة، كما أن تاريخ الصور يعود لـ4 أعوام مضت، وليس أمس مثلما زعم البعض، إذ كانت في عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل.

وشهد عزاء والد دينا الشربيني حضور كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم كريم عبدالعزيز، هند صبري، شيرين رضا، ياسمين صبري، ليلى علوي، هنادي مهنا، شريف منير، إسعاد يونس، أشرف زكي، عزوز عادل، حسن الرداد، إيمي سمير غانم وغيرهم.