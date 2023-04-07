حسن الرداد وإيمي سمير غانم ومحمود العسيلي في عزاء والد دينا الشربيني

يقام حاليا عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

وحضر منذ قليل عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، كل من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والمطرب محمود العسيلي.

دعم نجوم الفن

كما حضر عزاء والد الفنانة دينا الشربيني منذ قليل، كندة علوش، محمد ممدوح، كريم محمود عبد العزيز، تامر حبيب، أحمد صلاح السعدني، كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس، أحمد الشامي، عمرو وهبة، شريف منير، انجي المقدم، هشام ماجد، الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنانة ياسمين صبري.

مدير أعمال عمرو دياب في العزاء

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، في العزاء لدعم ومساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزيين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.