أحمد صلاح السعدني وكندة علوش يصلان عزاء والد دينا الشربيني

يقام حاليا عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عزاء والد دينا الشربيني

وحضر منذ قليل عزاء والد دينا الشربيني، كندة علوش، محمد ممدوح، كريم محمود عبدالعزيز، تامر حبيب، أحمد صلاح السعدني.

دعم نجوم الفن

كما حضر الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس، أحمد الشامي، عمرو وهبة، شريف منير، انجي المقدم، هشام ماجد.

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، مساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزيين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.