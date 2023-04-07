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إسعاد يونس بالعكاز في عزاء والد دينا الشربيني

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبدالحافظ السيد
09:38 م | الجمعة 07 أبريل 2023
إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على حضور عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، وذلك رغم مرضها حيث ظهرت وهي تتوكأ على عكاز.

عزاء والد دينا الشربيني

بينما حضر عزاء والد دينا الشربيني منذ قليل كندة علوش، محمد ممدوح، كريم محمود عبد العزيز، تامر حبيب، أحمد صلاح السعدني، كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس، أحمد الشامي، عمرو وهبة، شريف منير، انجي المقدم، هشام ماجد.

مدير أعمال عمرو دياب في العزاء

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، في العزاء لدعم ومساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.

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