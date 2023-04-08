كوريا الشمالية تعلن إجراء اختبار جديد لغواصة نووية مسيرة

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، إجراء اختبار جديد لغواصة نووية مسيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت «بيونج يانج»، اليوم السبت، أنها أجرت تجربة أخرى لغواصة مسيرة هجومية «Haeil-2» ذات قدرة نووية تحت الماء هذا الأسبوع في الفترة من 4 إلى 7 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

من جانبها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية إن «بيونج يانج»، نشرت الغواصة المسيرةمن ميناء في مقاطعة «هامجيونج الجنوبية» الثلاثاء الماضي، وأطلقت بشكل صحيح رأسًا حربيًا تجريبيًا تحت الماء، أمس الجمعة بعد الإبحار على طول يحاكي مسافة 1000 كيلومتر لمدة 71 ساعة و6 دقائق.