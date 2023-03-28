 زعيم كوريا الشمالية يدعو لإنتاج المزيد من المواد النووية لصنع الأسلحة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، دعا لإنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده، مشيرا إلى أنّه يجب أن تكون بيونجيانج مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت، وذلك بحسب وكالة رويترز.

شن هجوم نووي مضاد

وأدلى كيم بالتصريحات لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية، كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد، حسب ما ذكرت الوكالة.

حماية السلام والاستقرار

وقال كيم إنّ عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها، وأنّ سياسة زيادة الترسانة النووية للبلاد لا تهدف إلا لحمايتها ولحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وتكثف كوريا الشمالية الاختبارات العسكرية، وأطلقت أمس صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين تتهمهما بالتدريب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.