كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في العاصمة سيول، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

صواريخ قصيرة المدى

ونقلت وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة -في بيان مقتضب أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- إن مدى هذين الصاروخين كان قصيراً، وإنها اكتشفت أن عملية الإطلاق جرت من منطقة «تشانجوا»، شمال إقليم هوانجاي، وأن الصاروخين انطلقا لمسافة 370 كيلومترا تقريبا قبل أن يتناثر حطامهما في مياه البحر، وذكرت هيئة الأركان أنها تجري تحليلاً للتفاصيل المتعلقة بعملية الإطلاق، بما في ذلك المسافة التي قطعها الصاروخان.

عمل استفزازي

ووصفت الوكالة الكورية الجنوبية عملية إطلاق الصاروخين بأنها عمل استفزازي، يأتي في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات برمائية منذ الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي هذه التدريبات يوم الإثنين المقبل، ويتردد أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية من طراز «نيميتز»، إلى كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الحالي للمشاركة في تدريبات مشتركة.

تجدر الاشارة إلى أن كوريا الشمالية، احتجت بشدة على إجراء هذه التدريبات، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني نبأ عملية الإطلاق الصاروخية -في تدوينة له على موقع التدوين المصغر «تويتر»، فيما يتعلق بهذا الشأن- إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يشتبه في أنه صاروخ باليستي، مشيرا إلى أن اليابان تتابع هذا التطور.