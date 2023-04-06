كوريا الجنوبية تحذّر «الشمالية» من تجاهل طلبها بغلق مجمع صناعي غير مصرح بتشغيله 

حذّرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، من عدم استجابة كوريا الشمالية لدعوتها لوقف الاستخدام غير المصرح به لمجمع صناعي مشترك مغلق في الشمال.

وصرح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية - طلب عدم الكشف عن هويته -وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، بأنّ تشغيل المصانع في المجمع دون ترخيص يشكل انتهاكًا واضحًا لحق رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في الملكية والاتفاقية ذات الصلة بين الكوريتين.

وحثّ المسؤول الكوري الجنوبي، بيونج يانج، على أن تتوقف فورا، مشيرا إلى أنّه إذا لم يرد الشمال على دعوتنا، ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة على أساس أنّ الشمال يعترف باستخدامه غير المصرح به للمجمع.

وجاءت دعوة الوزارة الكورية، في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة رودونغ سينمون الرئيسية في كوريا الشمالية، صورا لحافلات كورية جنوبية تسير في بيونج يانج، كانت تستخدم في مجمع كيسونغ الصناعي لنقل العمال الكوريين الشماليين قبل إغلاق المجمع في عام 2016.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنّها حاولت إرسال إشعار إلى كوريا الشمالية لحثها على وقف الاستخدام غير المصرح به لمجمع كيسونغ في وقت سابق من اليوم، لكن كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن.

وأغلقت كوريا الجنوبية، المجمع الصناعي في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية في فبراير 2016 ردا على تجارب كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى.