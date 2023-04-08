مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. حمزة العلي ينضم لقائمة ضيوف الشرف

انضم الفنان حمزة العلي، إلى قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والذي يعرض يوميا علي قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7

وظهر الفنان حمزة العلي، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 7 في دور دكتور شرشابي، الذي لجأ له الدكتور ربيع للحصول على تركيبة تعيد العترة كما كان، لتنتهي الحلقة بظهور الفنان حمزة العلي.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

وضم مسلسل الكبير أوي7 عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقة، لورديانا وظهرت أيضا بشخصيتها، وكانت عروس الكبير في الحلم، والفنانة نور اللبنانية، التي جسدت دور استشاري العلاقات الزوجية، وعلاء مرسي وقدم دور عم فخري وهو مريض نفسي، ومحمد محمود وقدم دور العترة وهو عجوز، وأوتاكا وقدم دور سائق تاكسي، ومحمد توب دور شخص يعاكس مربوحة في الشارع.