طقس الإسماعيلية اليوم.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة ورفع حالة الطوارئ

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، لليوم الخامس على التوالي، نشاط للرياح المحملة بالأتربة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات الجمهورية في الوقت الحالي.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، باستمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة وربط كافة غرف العمليات بالغرفة الرئيسية للشبكة تحسبا لأي طارئ.

تحذيرات من الأشجار وأعمدة الإنارة

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من نشاط الرياح على كافة أنحاء المحافظة، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن الأشجار خلال نشاط الرياح غدا والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وتشهد محافظة الإسماعيلية اليوم السبت ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضها بشكل ملحوظ، لتسجل 32 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، في ارتفاع ملحوظ يقارب 7 درجات عن الأسبوع الماضي.

سيولة على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية سيولة على كافة الطرق، خاصة السريعة والصحراوية بالتزامن مع العاصفة الترابية.

وانتشرت سيارات الإسعاف على طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية في الارتكازات المحددة، وارتكازات تشوائية للتدخل العاجل حال وجود أي حادث على الطرق.