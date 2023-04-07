الأرصاد: 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار

تواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال غد السبت وبعد غد الأحد، حيث تصل درجة الحرارة فيه إلي 37 مئوية، وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات 4 ظواهر جوية في المحافظات والتي من بينها نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المحافظات.

ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا السبت

وتشهد المحافظات 4 ظواهر جوية غدا السبت بالرغم من تصاعد درجات الحرارة علي كافة الأنحاء علي مستوي الجمهورية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

1- فرص سقوط أمطار علي السواحل الشمالية بنسبة سقوط تصل إلى 20% .

2- نشاط الرياح علي كافة الأنحاء، بنسبة تتراوح بين 28 إلي 40 كيلو في الساعة.

3- ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والبحر المتوسط بنسبة من 1 إلى 1.5 متر.

4- استمرار ارتفاع درجة الحرارة في المحافظات حيث تسجل العظمى في بعض المحافظات وتحديدا الصعيد 37 مئوية.

تقلبات جوية خلال طقس الأيام القادمة في المحافظات

وسجلت أغلب المحافظات درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، بينما سجلت 3 محافظات فقط أقل من 30 مئوية وهي محافظات الإسكندرية ودمياك وشمال سيناء، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال بعد غد الأحد، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي، وتصل العظمي في بعض المحافظات إلى 19 مئوية، مع انخفاض أكبر في درجة الحرارة الصغرى في المحافظات.