الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجه الحارة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع على كل الأنحاء، يومي السبت والأحد، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد، بأنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء، وتتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين المقبل

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين المقبل، فقد جاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمي 28 والصغري 15.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

حالة الطقس اليوم

شهد طقس الأمس واليوم، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية 22 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 درجة مئوية

شمال الصعيد 34 درجة مئوية

جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل.