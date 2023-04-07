الأرصاد: عودة سقوط الأمطار بالمحافظات.. والذروة الأحد والاثنين

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، وذكر البيان أن ذروة سقوط الأمطار تكون يوم الأحد 9 أبريل والإثنين 10 أبريل إذ تتعرض البلاد إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى 60%.

حالة الطقس في المحافظات

وأوضح البيان أن حالة الطقس غدا تشهد سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ» على أن تشهد هذه المحافظات أيضا رياح محملة بالرمال والأتربة تصل سرعتها إلى 32 كيلو متر في الساعة وطقس غائم جزئيا، فيما تشهد باقي محافظات الجمهورية نشاط للرياح على مدار اليوم.

طقس الأحد القادم

ويشهد طقس الأحد القادم سقوط أمطار رعدية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى «مطروح، الإسكندرية، البحيرة» وتصل إلى نسبة 60%.

وعن طقس المحافظات يوم الاثنين يشهد أيضا سقوط الأمطار الرعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر وتكون متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وتصل إلى نسبة 40%.

سقوط أمطار على المحافظات

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات حتي يوم الخميس المقبل 13 أبريل وتكون متوسطة إلى رعدية مع نشاط للرياح على مختلف المحافظات.