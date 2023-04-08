مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. العترة يدعي صلة القرابة بالمجرم بابلو إسكوبار

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع العديد من الأحداث الكوميدية، كان أبرزها ادعاء العترة والذي يجسده حاليا الفنان محمد محمود صلة القرابة بزعيم العصابة بابلو إسكوبار.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7، جسد العترة خلال بروفات مسرحية سلاحف النينجا لجوني دور المعلم رشدان، وأثناء البروفات علي المسرحية يغلط العترة في عدة جمل وبعدها يغضب ويترك المسرح، ليقابله صحفي داخل المسرح ويتحدث معه عن العرض في لقاء صحفي، ويسأله عن أسمة قائلا: «أنت سيد إسكوبار قريب بابلو بيه إسكوبار، أصل إنت شبهه جدًا» ليرد العترة انه بالفعل سيد إسكوبار دون معرفة أنه زعيم عصابة.

مسلسل الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي7 يعرض يوميا عقب اذان المغرب مباشرة علي قناة اون ويضم عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.