ينتظر الجمهور، عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، ولذلك يبحث البعض عن موعد عرضه اليوم للاستمتاع بالحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7

وكانت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7 تضم أحداث كوميدية عديدة منها ملاحقة الكبير لدكتور ربيع إلى أن يجده مصادفة، ليحاول مساعده لعوده العترة مره أخلى ويذهبان إلى الدكتور شرشابي للحصول على تركيبة جديدة.

ومن ناحية أخرى بدأ جوني العمل على تحقيق حلمة وهو عمل مسرحي لسلاحف النينجا أبطاله من أهالي المزريطة، ويشارك في العرض العترة ابن شقيقة والذي يجسد دور المعلم رشدان.