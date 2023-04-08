هزة أرضية ضعيفة تضرب إسبانيا

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، إسبانيا، على عمق 8 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا، وقعت على مسافة 63 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «أليكانتي».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر جمهورية مقدونيا الشمالية، على عمق 1 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جمهورية مقدونيا الشمالية على مسافة 18 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «جوستيفار» شمال مقدونيا ومسافة 62 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «بريزرن» بكوسوفو.