تفاصيل زلزال بقوة 6 ريختر ضرب روسيا.. هل صدقت نبؤات العالم الهولندي؟

يعد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الشخصية الأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، عقب التنبؤات و الادعاءات بقدرته على توقع حدوث الزلازل بناء على حركة الكواكب وعلاقتها بالقمر، بالإضافة إلى حركتي المد والجزر وعلاقتها بدورات القمر الشهرية.

تنبؤات مثيرة لعالم الزلازل الهولندي

وكانت آخر تنبؤات عالم الزلازل الهولندي الشهير اكتمال القمر هذه المرة، والذي وافق يوم الخميس الماضي 6 إبريل، إّ قال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأرض، ويسبّب تحركات في الصفائح التكتونية.

وبالفعل ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، لقياس قوة الزلازل، سواحل جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، أمس الجمعة.

وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الجزيرة الروسية، بحسب قناة «أر تي» الإخبارية الروسية.

ما التحذيرات التي أطلقها العالم الهولندي مؤخرا

ويأتي ذلك بعدما أطلق عالم الزلازل الهولندي هوغربيتس تحذيرات عديدة عن زلازل قوية ستضرب مناطق مختلفة من العالم، طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري. وقال العالم الهولندي في آخر تغريداته: «ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبين، لذا يجب أن نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي».