مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16.. هل يستفيد البطل من التعويذة؟

شهد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16، مغامرة جديدة للبطل بعدما ذهب مع مازن صديقه لمتحف الحضارة، وقال التعويذة هناك ولكنه لم يتنقل للعالم الآخر وتفاجأ بوجود الدكتور عجيب وعصابته هناك بعد أن اعترف يحيى لوالده أنه انتقل للعالم الآخر محاولة منه للحفاظ على تاريخ كيمت، وأخرج يحيى لوالده تمثالا أثريا حقيقيا للملك حورس حصل عليه أثناء زيارته للعالم الآخر كهدية من رمسيس الثاني.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16 يُعرض على قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16

ومسلسل يحيي وكنوز بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.