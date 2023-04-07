يحيى وكنوز الحلقة 16.. يحيى يعترف لوالده بالانتقال للعالم الآخر

شهدت الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز مغامرة جديدة إذ اعترف يحيى لوالده أنه انتقل للعالم الآخر محاولة منه للحفاظ على تاريخ كيمت، وأخرج يحيى لوالده تمثالا أثريا حقيقيا للملك حورس حصل عليه أثناء زيارته للعالم الآخر كهدية من الملك رمسيس الثاني، وذهب يحيى مع مازن صديقه لمتحف الحضارة وقال التعويذة هناك ولكنه لم يتنقل للعالم الآخر وتفاجأ بوجود الدكتور عجيب وعصابته هناك.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الجمعة على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT».

أبطال مسلسل يحيي وكنوز

مسلسل يحيي وكنوز بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.