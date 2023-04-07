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مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16.. محاولة استعادة البردية من عجيب وعصابته

كتب:

احمد حامد دياب
10:16 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 16

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 16

شهد مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 16، مغامرة جديدة، إذ واجه يحيي، عجيب وعصابته، حيث يمتلك الأخير جزء من البردية، ومن الممكن أن يستخدم الشفرة للانتقال للعالم الأخر.

ودخل يحيى معمل عجيب، واكتشف الشفرة، لكنه لم يصل للبردية التي سرقها، ويحاول الوصول لهذه البردية التي سرقها عجيب وعصابته، إذ قرر الذهاب لمتحف الحضارات وتجربة الشفرة، لمعرفة هل ستعمل الشفرة أم لا.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC، يوميا الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، وعلى «DMC دراما» الساعة 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، كما يعرض على منصة «Watch IT».

أبطال مسلسل يحيي وكنوز

مسلسل يحيي وكنوز بطولة صوتية عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويعرض الجزء الثاني من المسلسل، مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم من مشاهدته.

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بقلم احمد حامد دياب