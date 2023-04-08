تشاد تمهل سفير ألمانيا 48 ساعة للمغادرة.. يتدخل في شؤون البلاد

طالبت الحكومة في نتشاد، السفير فوق العادة، المفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يان كريستيان جوردون كريكه بمغادرة البلاد ومنحته مهلة 48 ساعة، بسبب عدم إظهاره الاحترام لمعايير الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات في العاصمة «أنجمينا».

وقالت الحكومة التشادية، إن السفير الألماني، يان كريستيان جوردون كريكه، أبدى عدم الاحترام للأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في «اتفاقية فيينا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم حكومة تشاد عزيز محمد صالح، في بيان، إن «أنجمينا» طلبت من كريكه، مغادرة الأراضي خلال 48 ساعة، فيما قال مصدر حكومي تشادي لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن السلطات تأخذ على الدبلوماسي الألماني خصوصا تدخله المفرط في شؤون إدارة البلد، فضلا عن تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم المواطنيين.

تلقي السفير الألماني لدى تشاد عدة تنبيهات

وأكد المصدر الحكومي التشادي، أن كريكه سبق أن تلقى عدة تنبيهات، فيما أشار مصدر في وزارة الخارجية الألمانية لـ«فرانس برس»، إلى أن الأسباب التي دفعت تشاد إلى إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا.

وأضاف المصدر بوزارة الخارجية الألمانية، أن «برلين»، على اتصال مع حكومة تشاد بشأن الموضوع.

تعيين كريكه سفيرا في تشاد في يوليو 2021

وانتقد السفير الألماني لدى تشاد، يان كريستيان جوردون كريكه، في أكثر من مناسبة سير العملية الانتقالية في البلاد، في أعقاب وفاة رئيس البلاد السابق إدريس ديبي في أبريل 2021، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وعين كريكه سفيرا في تشاد في يوليو من العام قبل الماضي 2021، بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنجولا والفلبين، كما كان ممثل بلاده الخاص لمنطقة الساحل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.