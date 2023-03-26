مدير المركز الأوروبي للدراسات: ألمانيا تنتظر إضرابات قد تصيبها بالشلل التام

قال ميسرة بكور مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن الأوضاع المعيشية في ألمانيا قبل ارتفاع التضخم في 2022 ثابتا، لكن مع ارتفاع التضخم تراجع مستوى المعيشة في ألمانيا من 8% إلى 6.5%.

الحد الأدنى للأجور

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة في 2022 وهذا كان يدل على ثبات المستوى المعيشي، قبل أن يضرب التضخم أوروبا كلها.

مطالب النقابات العمالية

وذكر أن الدعوات للإضراب في ألمانيا ستشمل النقل البري والبحري والجوي والقطارات، ما يترتب عليه توقف نقل الإمدادات والغاز والأغذية والطرود، وهو أول أيام الأسبوع، وهذا قد يؤدي إلى الشلل التام في ألمانيا.

ولفت إلى أن أبرز مطالب النقابات العمالية رفع الأجور من 10.5% إلى 12.5%، بينما بعض المحتجين قال إن زيادة الأجور ستزيد من التضخم ولن تساهم في خفض التضخم، وأكدوا أن حتى زيادة الأجور إلى 12% أن تغطي فجوة زيادة الأسعار.