رئيس تشاد يفتتح المقر الجديد لوزارة الخارجية ويشيد بالتعاون مع مصر

افتتح الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي بالعاصمة إنجامينا، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، في ظل العلاقات المصرية التشادية المتميزة التي شهدت مزيدا من التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه السفير محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، الشكر للسلطات المصرية على دعمها المستمر لتنمية أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، الذي تجسد مؤخرا في إنشاء هذا المبنى، كما وجه الشكر لشركة المقاولون العرب التي قامت بتصميم وتنفيذ المبنى بشكل فريد طبقاً لأحدث النظم الإنشائية.

الرئيس التشادي يفتتح المقر الجديد لوزارة الخارجية

وأشار المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أن افتتاح مبنى وزارة الخارجية التشادية يمثل إضافة هامة لأعمال الشركة بدولة تشاد، كما يعد دليلا على الدور المصري بقارتنا الأفريقية والذي يتمثل في نشر التنمية ونقل الخبرات للأشقاء وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتدعمه الحكومة المصرية بشكل كبير ومستمر.

المساحة الإجمالية للمشروع

حضر الاحتفالية السفير أسامة الهادي سفير مصر بدولة تشاد، وحسام الدين إمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والدكتور محمد أنسي البشوتي عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد القيعي مدير فرع تشاد والذي أوضح أن المشروع أقيم على مساحة إجمالية حوالى 19 ألف م2/ في حين تقع المباني على مساحة حوالى 4 آلاف م2 وهو يتكون من مبان رئيسية عبارة عن برجين متماثلين ، يتكون البرج الواحد من أرضي وسبعة أدوار غير متماثلة ويتم ربط البرجين عن طريق كوبري بالطابق الخامس والمبني يضم عدد 146 مكتبا إداريا وعدد 4 قاعات مؤتمرات تتراوح سعتها بين 1000 و350 و250 فردا كما يضم عددا من المباني الخدمية ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

وفازت المقاولون العرب مؤخراً بمشروع طريق أبشا/ أبوغلام التابع لوزارة البنية التحتية بتشاد ويقوم بتمويله البنك الإسلامي للتنمية، ويعتبر جزء من الطريق الدولي الرابط بين مدينة أنجامينا العاصمة التشادية ومدينة الخرطوم العاصمة السودانية، حيث تبعد مدينة أبشا 1000 كم تقريبا شرق العاصمة التشادية.