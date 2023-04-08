يبحث المشاهدون عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت خاصة بعد أحداث الحلقة الأخيرة حيث واجه يحيي، عجيب وعصابته، حيث يمتلك الأخير جزء من البردية، ومن الممكن أن يستخدم الشفرة للانتقال للعالم الأخر، ودخل يحيى وكنوز ومازن والمدرس معمل عجيب، واكتشفوا الشفرة، لكنهم لم يصلوا للبردية التي سرقها، ويحاولوا الوصول لهذه البردية التي سرقها عجيب وعصابته، إذ قرر يحيي ومازن الذهاب لمتحف الحضارات وتجربة الشفرة، لمعرفة هل ستعمل الشفرة أم لا.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي اليوم السبت

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قرّرت عرض الجزء الثاني من مسلسل الأطفال الكرتوني يحيي وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل في سابقة هي الأولى من نوعها.