تدفقات حبوب أوكرانيا تشعل احتجاجات رومانيا وبلغاريا.. تعرف على السبب

تسبب تدفق المنتجات الغذائية وأبرزها «الحبوب» الآتية من أوكرانيا إلى كل من «رومانيا» و«بلغاريا»، في إثارة احتجاجات واسعة قام بها المزارعين، بعد أن تسببت في إغراق الأسواق المحلية.

ووفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فإنَّ احتجاجات المزارعين في كل من رومانيا وبلغاريا جاء في الأساس اعتراضًا على تدفقات الحبوب الأوكرانية بالأسواق، ليتجمع نحو 100 مزارع في العاصمة الرومانية، بوخارست، فيما احتج المئات الآخرون بمختلف أنحاء البلاد بتنظيم قوافل طويلة من الجرارات.

مزارعو بلغاريا يرفعون لافتات: «لا تعاقبوا تضامننا»

وأضافت الوكالة، أنَّ الاحتجاجات امتدت إلى بلغاريا المجاورة، ليغلق منتجي الحبوب بعض المعابر الحدودية بالآلات الزراعية، فيما رفع المزارعون لافتات كُتب عليها، «لا تعاقبوا تضامننا»، وحث آخرون مسؤولي الاتحاد الأوربي على «تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك الاهتمام بالمزارع المحلي».

يُشار إلى تنازل الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي عن الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد على المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا لتسهيل النقل إلى أسواق البلدان الثالثة.