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المستشار الألماني يزور رومانيا لبحث قضايا السياسة الأوروبية الاثنين المقبل

كتب:

أ ش أ
12:54 م | الجمعة 31 مارس 2023
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى رومانيا يوم الاثنين المقبل، إذ يلتقي في بوخارست الرئيس الروماني كلاوس يوانيس؛ لبحث القضايا الثنائية، إضافة إلى قضايا السياسة الأوروبية والأمنية والطاقة.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا نيكولاي سيوتش، المستشار شولتس استقبالا عسكريا شرفيا.

وسيعقد شولتس محادثات مشتركة مع رئيس الوزراء الروماني حول سبل دعم العلاقات الثنائية، كما سيعقد المستشار الألماني اجتماعا آخر مع رئيس مجلس النواب الروماني أيون مارسيل سيولاكو.

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بقلم أ ش أ