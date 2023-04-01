هزة أرضية بقوة 5 ريختر تضرب إيران.. سر تحذيرات «إيدوجان»؟

ضربت هزة أرضية اليوم السبت، جنوب إيران بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو متر، لتشمل مقاطعة «هرمز كان» في جنوب البلاد والتي تقع بالقرب من ساحل الخليج العربي، وذلك وفقاً لموقع «إيران انترناشيونال».

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

وبحسب وسائل الإعلام التي نقلت عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإنَّ هزة أرضية -زلزال- ضربت جنوب إيران لم تقتصر على بلاد فارس فقط، بل تخطتها لتجتاح ولاية «هاتاي» التركية لتصل قوة الضربة التي تمركزت بمنطقة «سامانداج» إلى نحو 4.1 ريختر وبعمق 13.3 كيلو متر، بجانب هزة أرضية أخرى بقوة 4.2 درجة وعمق 17.92 كيلو متر.

تحذيرات إيدوجان

كما أفادت البيانات الرسمية للدولتين، أنَّه حتى الآن، لا يوجد أي أضرار جسيمة للهزة الأرضية سواء بإيران أو تركيا، على حد سواء.

يشار إلى أنَّ حدوث هزة أرضية في هذا التوقيت بـ «إيران» أو «تركيا»، أعادت للأذهان تحذيرات عالم الزلازل التركي «هالوك إيدوجان»، والتي تخوف فيها من صدع شمال مرمرة وقدرته على ضرب المنطقة بقوة قد تصل إلى 7 ريختر لتشمل «مرمرة» بالكامل بجانب 7 مناطق أخرى مجاورة.