«البحوث الإسلامية»: الحفاظ على حق اليتيم واجب ديني وفضيلة مجتمعية

قال مجمع البحوث الإسلامية في بيان له بمناسبة يوم اليتيم، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، إن الدين الإسلامي يحثُّ على الاهتمام والعناية ببعض الفئات الخاصة والتي تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، ومن بين هؤلاء اليتامى.

وقال نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنَّ الإسلام أكّد ضرورة الإحسان إلى اليتامى وإكرامهم، وجعل لمن كفلهم ورعاهم منزلة عالية؛ إذ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعي وتحقيق معاني التآلف والمودة بين أفراد المجتمع.

يوم اليتيم

وأضاف عيَّاد أنَّ الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، تقتضي منَّا جميعًا المبادرة والمسارعة إلى إدخال السرور على الأيتام وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم في ظل هذه الأزمة التي نعيشها جميعًا والتي قد تمثل حاجة أساسية في حياتهم اليومية.

البحوث الإسلامية

أوضح الأمين العام أنَّ تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، والتي تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعي المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة في كل وقت وحين.