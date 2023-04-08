زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش، فجر السادس من فبراير الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ «كارثة القرن» غير المسبوقة.