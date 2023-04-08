دعاء اليوم 17 رمضان.. «اللهم اصلح لي شأني ويسر أموري واقض حوائجي»

دعاء اليوم 17 رمضان، أمر يبحث عنه كثير من المسلمين، الذين يحرصون وهم صائمون على ترديد الأدعية خلال أيام الشهر المبارك، رغبة في جمع أكبر قدر من الحسنات ومحو السيئات في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، بجانب أداء فروض الطاعات كالصلاة والذكاة وأعمال الخير.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير دعاء اليوم 17 رمضان 2023، الذي يمكن ترديده على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة ويستجيب الله له.

دعاء اليوم 17 رمضان

مع التأكّيد أنَّه لا وقت محدد للدعاء ولا يوجد صيغة دعاء معينة يجب الالتزام بها، فإنه يمكن ترديد دعاء اليوم 17 رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر، كالتالي:

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي.

- اللهم أعني فيما بقي منه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المضلين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء يمكن ترديده اليوم 17 رمضان

- اللهم أنت ربّي، أسألك أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.