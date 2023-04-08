ما حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب

يبحث العديد من الناس عن حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت وذلك بعد مرور 16 يوما من شهر رمضان الكريم، عاشوا خلالها حالات عديدة وجدلية في الصيام ولعل من بينها تناول السحور بعد الفجر دون التحقق من الوقت لذا سأل الكثيرون عن حكمه وهل يبطل الصيام أم لا؟

حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت

وتلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا حول حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وردت الإفتاء حول حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت: «أن الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل».

وأضافت الإفتاء حول حكم صيام من تسحر بعد الفجر دون التحقق من الوقت: «ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة».