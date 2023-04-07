ما حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية؟.. دار الإفتاء توضح

في شهر رمضان المبارك يسعى العديد من المسلمين إلى اغتنام فضله ونول ثواب الصيام، ومن أبرز الأسألة التي عادة ما تتردد على أذهان البعض هي حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية، وذلك حرصا منهم على أن ينالوا ثواب صيام الشهر الكريم كاملا، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» حكم إفطار المريض، وكيفية التعويض عنه.

حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية، فلم تعط الرخصة في المطلق أو دون ضوابط.

وفي فتواها عن حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية، أوضحت دار الإفتاء أن هناك بعض الضوابط لكي يفطر المريض وبحسب المذاهب الأربعة، وعليه الفتوى والعمل، أنّ «ليس كلّ مرض مبيحا للفطر»، واضعة شروطا يجب أن تكون موجودة في المريض للإفطار.

حكم إفطار المريض في رمضان

وعن حكم إفطار المريض في رمضان وقيمة الفدية، أوضحت دار الإفتاء أن الإفطار يستوجب للمريض الذي يحتاج إلى تناول العلاج، أو أن الصيام سينتج عنه حصول مضاعفات لحالته الصحية أو تطول فترة المرض.

أما عن الفدية التي لابد منم دفعها عوضا عن صيام أيام المرض من شهر رمضان، فقد حدد مفتي الجمهورية قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام