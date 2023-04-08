«مياه كفر الشيخ» تعلن عن 35 وظيفة قيادية شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد 35 من الوظائف القيادية الشاغرة.

وظائف شاغرة في شركة المياه

وبحسب الإعلان الذي حصلت عليه «الوطن» اليوم، فإن الوظائف القيادية الشاغرة كالتالي:

1- مدير عام الإدارة العامة للكهرباء والطاقة.

2- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير.

3- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش.

4- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

5- مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني لمحطات إنتاج مياه الشرب.

6- مدير عام الإدارة العامة لشبكات مياه الشرب والروافع.

7- مدير عام الإدارة العامة للمياه الغير محاسب عنها وتقليل الفاقد.

8- مدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة.

9- مدير عام الإدارة العامة لشبكات الصرف الصحي والروافع.

10- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بيلا.

11- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الحامول.

12- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بلطيم.

13- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة كفر الشيخ.

14- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الرياض.

15- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة قلين.

16- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة دسوق.

17- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة فوه.

18- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة مطوبس.

19- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة سيدي سالم.

20- مدير عام الإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب.

21- مدير عام الإدارة العامة لمعامل الصرف الصحي.

22- مدير عام الإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.

23- مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الجودة والبيئة.

24- مدير عام الإدارة العامة للصرف الصناعي.

25- مدير عام الإدارة العامة للميزانية والموازنة.

26- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

27- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

28- مدير عام الإدارة العامة للضرائب.

29- مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

30- مدير عام الإدارة العامة للمخطط العام.

31- مدير عام الإدارة العامة للمعلومات الجغرافية.

32- مدير عام الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي.

33- مدير عام الإدارة العامة الفنية للأصول.

34- مدير عام الإدارة العامة للحملة والورش الفنية.

35- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحي.

شروط شغل الوظائف القيادية الشاغرة

وذكر الإعلان أنه على من يرغب في شغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه شروط شغلها، فعليه التقدم بطلب باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في موعد غايته 15 يوما من تاريخ الإعلان على النموذج المُعد لذلك، في الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالشركة، ومرفق به «بيان السيرة الذاتية، أبرز الإنجازات، مقترحات التطوير للإدارة العامة للراغب في التقدم لشغلها»، بعدد 7 نسخ ورقية، وعدد 1 CD على أن تتوافر الشروط الآتية:

1- أن يكون من العاملين بالشركة أو المناطق التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

2- أن يكون قد أمضى سنتين في الدرجة الأولى والمدة الكلية المحددة للوظيفة.

3- اجتياز أي برامج تدريبية قد تقترحها الشركة.

وشدّدت الشركة على أنه لن يتم الالتفاف إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد نهاية الميعاد، ولا يحق التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة المعلنة، وأنه لن يلتفت إلى ما سبق تقديمه من طلبات قبل تاريخ هذا الإعلان.