«مياة كفر الشيخ» تنظم حملات توعية لترشيد الاستهلاك بالمدارس ومراكز الشباب

نظمت شركة مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات خلال الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، التي تقام بقرية الربع في مركز بلطيم، منها إقامة أمسية ثقافية تحت عنوان «دوار العمدة وترشيد الاستهلاك».

ويأتي شعار الحملة هذا العام تحت عنوان «كل نقطة بتفرق»، وجاء ذلك حضور ممثلي مدير الثقافة قصر ثقافة بلطيم، ومنطقة الوعظ بلطيم، ونادي أدب بلطيم والبرلس، وممثلي مديرية الشباب والرياضة، بحضور عدد من الشعراء والأدباء، وذلك بقاعة مركز الشباب والرياضة بقرية الربع، واشتملت الأمسية على حث الجهات المشاركة الحاضرين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، ووجوب تغيير السلوكيات الخاطئة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كأس بطولة ترشيد مياه الشرب

كما نظمت الشركة فعاليات المباراة النهائية بدوري كأس المياه، وذلك على أرضية ملعب مركز الشباب والرياضة بقرية الربع مركز بلطيم، وسوف يجرى تكريم الفريق الفائز بالبطولة بالحفل الختامي، الذي سوف يقام بمعسكر الشباب والرياضة في مصيف بلطيم.

وأشار اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في بيان اليوم، بزيارة فريق التوعية بالشركة، مدرسة الخنساء الابتدائية بقرية الربع في مركز بلطيم، وحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية .

أنشطة للتوعية وترشيد المياه

ولفت «عبد الغني» إلى تنظيم الفريق بعض الأنشطة التفاعلية والترفيهية للطلاب بالمدرسة، وجاءت هذه الأنشطة على شكل السلم والتعبان، والعجلة الدوارة، وعمل ورشة رسم وتلوين، ومسرح عرائس للطلاب، لتعليم الطلاب مهارات، ومعرفتهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وشرح مراحل تنقية المياه والجهد المبذول من الشركة لتوصيل مياه نقية آمنة صالحة للشرب.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه جرى تنفيذ ورشة سباكة خفيفه لتعليم مبادئ السباكة للشباب، للحفاظ على كل قطرة مياه بمركز شباب الربع في مركز بلطيم، وكذلك تنفيذ ندوة مع أبناء القرية بعنوان «كن إيجابيا وشارك في الترشيد».

واختتم فريق التوعية اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بدرس ديني في مسجد بلال ابن رباح، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، بهدف تأصيل مفاهيم وثقافة الترشيد.