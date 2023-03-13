«مياه كفر الشيخ»: استمرار فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد الاستهلاك

أكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والعضو المنتدب، قيام فريق التوعية بمجموعة مختلفة من الأنشطة والألعاب التفاعلية مع الطلاب، اليوم الاثنين، بمدرسة الخنساء الإعدادية المشتركة بقريه الربع، التابعة لمركز بلطيم، ومنها «السلم والثعبان، والعجلة الدوارة، وندوه عن ترشيد مياه الشرب».

ترشيد استهلاك المياه

وذكر «عبد الغنى»، في بيان له، أن مثل هذه الألعاب مهمة لتعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة للتعامل مع مياه الشرب، والحفاظ عليها، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق».

تعديل السلوكيات الخاطئة

وأشار «عبد الغنى»، إلى قيام فريق التوعية بعمل حملات طرق الأبواب بالقرية، لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه، وكيفية المحافظة عليها، لافتاً أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة، ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه، وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

الحملة القومية لترشيد مياه الشرب

انطلقت فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بقرية الربع، التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة 10 مارس وتستمر حتي 19 مارس 2023، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بهدف رفع الوعي المائي لدى المواطنين، والتوعية بأهمية المياه، وضرورة ترشيد استهلاكها، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.