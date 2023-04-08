ضبط طني أغذية فاسدة وتشميع 4 مخابز ومصانع حلويات بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات، برفقة مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ضبط 4 مخابز ومصانع للحلويات الشرقية

وخلال الحملة تم المرور على المنشآت الغذائية بالزقازيق والقنايات، والتي أسفرت عن ضبط 4 مخابز ومصانع للحلويات الشرقية والبسكويت والكعك بمركز ومدينة الزقازيق، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وغير مرخصة، وقام وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق المهندس علي الصناديلي، والذي قام بالتحرك الفوري وفقاً لتوجيهات محافظ الشرقية لأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وتم غلق وتشميع هذه المنشآت الغذائية في الحال، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام طن و650 كيلو حلويات شرقية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط 643 كيلو ملبن وسكر وزيت لسوء التخزين، وسحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق والقنايات.