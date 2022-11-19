ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر وغلق 5 مخابز بلدية في حملة بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية كوم الضبع بالباجور لمدة شهر، عقوبة إدارية، وذلك لإعاقة الحملة التفتيشية وعدم تمكينها من أداء عملها ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.

كما وافق المحافظ على غلق 4 مخابز سياحية بناحية شما بأشمون لمزاولة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وذلك لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وفي ذات السياق، قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تنفيذاً لتكليفات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، تم شن عدة حملات تموينية، اليوم، بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 198 محضرا تموينيا متنوعا بين 79 محضر مخالفات مخابز و119 محضر أسواق، مشيراً أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح بمركز أشمون ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية بناحية سنتريس لحيازته كمية قدرها 5 أطن أرز أبيض بدون مستندات ومجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق.

كما تم تحرير محضر بمركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدي بناحية الرمالي لقيامه بتجميع كمية قدرها 5 شكارئر دقيق بلدي مدعم بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق.

ضبط 10 أطنان نخالة مجهولة المصدر

كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية سبك الضحاك لحيازته كمية قدرها 10 أطنان نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.