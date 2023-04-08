الفنان سمير حكيم عن نجاح شخصيته في مسلسل الصفارة: «اتخضيت» (فيديو)

كشف الفنان سمير حكيم، تفاصيل مشاركته في مسلسل الصفارة، موضحًا: «بفضل الله ودعمه أديت هذا الدور، لكني لم أتوقع أو أتخيل هذا القدر من النجاح، أمثل لأكثر من 30 سنة.. كل ما أمثل حد من الناس العادية تقولي أحسن، كويس، حلو، انت مريح، أجدت إتقان الدور».

لم أتوقع تفاعل السوشيال ميديا بهذا الرواج

وأضاف الفنان سمير حكيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «لم أتوقع أن السوشيال ميديا تتفاعل بهذا الرواج وهذه الإشادة، أنا اتخضيت، كأنهم بيتكلموا عن حد تاني».

عملت من قبل مع علاء إسماعيل وأحمد أمين

وتابع الفنان سمير حكيم، «عملت من قبل مع علاء إسماعيل وأحمد أمين، وبالتالي فأنا أعلم كيف أعمل معهما، وعندما عُرض عليّ الدور قيل لي إن الدور ليس كبيرا حتى لا أطلب مبلغا كبيرا من المال، وقلت إنني موافق فورا، في البداية لم أكن أعرف طبيعة دوري، لكن عندما شرحوا لي الدور كان ذلك أمرا رائعا.. الشغل مع أحمد امين وعلاء إسماعيل إضافة».

مسلسل «الصفارة» أحداثه كانت في إطار كوميدي، حيث يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.