رسائل تحفيزية من الحلقة الأخيرة لمسلسل الصفارة للجمهور.. «فكر صح»

انتهت أحداث مسلسل الصفارة مع حزن كبير من مشاهدي المسلسل، حيث أُذيعت الحلقة الأخيرة أمس، والتي تناولت تخلص الفنان أحمد أمين من صفارة توت غنخ آمون التي كانت يتنقل بها عبر الأزمان ويغير من حياته وشخصيته، وتناولت الحلقة الأخيرة العديد من الرسائل التي وجهها المسلسل للجمهور، وهي عبارة عن رسالة لإعادة ترتيب أفكار الفرد.

وخلال أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، تحدثت الفنانة إنعام سالوسة، وهي والدة الفنان أحمد أمين بالمسلسل، وواجهته بحقيقة حياته قائلة: «أنت بس مستعجل.. مستعجل على الثروة وعلى الغنى وعلى الشهرة وبعدين..».

الفنان أحمد مين يوجه رسالة لنفسه وللجمهور من خلال أحداث مسلسل الصفارة

وفي المشاهد الأخيرة بآخر حلقات الموسم الأول من مسلسل الصفارة، عُرضت لقطات من الحلقات المختلفة والحكايات التي عاشها الفنان أحمد أمين، وعلق بصوته، مُتحدثًا عن نفسه وموجهًا رسالة للجمهور، يقول: «مع كل صفارة كنت برجع لنقطة البداية وابتدي حياة جديدة، كنت ببقى فاكر إني لقيت الحياة المثالية ليا ولكل اللي بحبهم، بس اللي اكتشفته، إن كنت بعمل نُسخ كلهم مش بتوعي، زي الصفارة بالظبط.. مفيش حياة مثالية ومفيش سعادة مطلقة، ومهما حاولت لازم يكون في حتة مُرة كده، عشان تعرف طعم الحلو».

الصفارة علمتني إن الحل مش في الندم

واستكمل أحمد أمين تعليقه عن حياته: «الصفارة علمتني إن الحل مش في الندم، ولا إني استسلم للي وصلت له حياتك وتسكت، أنت مش هتشوف حياتك حلوة غير لما تقرر إنها حلوة.. الصفارة علمتني أحب كل حاجة عندي، وأخد بالي من حلاوة التفاصيل، عشان بتفرق، الصفا علمتني إن طول منا ببص للحلو اللي في حياة حد تاني، هيفوتني الكمال اللي في حياتي أنا.. علمتني إن العمر بيعدي ولما بيجي عليك أوقات صعبة، اللي بيخليك تقدر تكمل هو حضن أو طبطبة وذكرى حلوة مع الناس اللي بتحبك.. علمتني إن الماضي بنتعلم منه لكن مش بنغيره، وإن أعظم سفر للزمن مش للماضي ولا المستقبل، أعظم سفر للحاضر اللي بين إيديك».

سارة هجرس.. «الهدف من المسلسل إننا نخلي المشاهد يفكر ويضحك ويُعيد ترتيب أفكاره»

وتحدثت سارة هجرس، إحدى مؤلفي مسلسل الصفارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الهدف وراء أحداث المسلسل، فهو مسلسل كوميدي اجتماعي، حاولوا من خلاله إيصال فكرة إلى المشاهد، تقول: «حاولنا من خلاله نقول حاجة ونخلي المتلقي يفكر ويضحك ويُعيد ترتيب أفكاره ومنظوره في رؤية الأمور، وده من خلال حدوتة لطيفة وقريبة وملمسة معانا كلنا على أكتر من مستوى».