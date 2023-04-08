تجديد حبس محاسب طعن طالب طب بسبب «ركن السيارة» في أكتوبر

أمرت النيابة العامة، حبس «محاسب»، بتهمة التعدي على طالب بكلية الطب طعنا، بسبب مكان انتظار سيارة في منطقة أكتوبر بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جرح نافذ بالبطن

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر، يفيد بوصول طالب في كلية الطب إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم مُصاب بجرح نافذ بالبطن على يد محاسب، بسبب المشاجرة على «ركنة سيارة» أمام منزله.

مشاجرة على ركن سيارة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بعد دقائق من تلقي البلاغ، إلى مكان الواقعة، وتبين صحتها وبسؤال المجني عليه عن ملابسات ما حدث، قرر بأنه أثناء قيامه بركن سيارته أسفل مسكنه، فوجئ بجاره المحاسب يفتعل مشكلة بسبب ركنة السيارة، وعلى إثرها تعدى عليه بآلة حادة محدثًا إصابته بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تم القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وقوع مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب ركنة السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.